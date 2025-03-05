Мужчин предупредили о двух главных причинах простатита

В основе воспалительных процессов в предстательной железе часто лежат стресс и половые инфекции, рассказал врач-рефлексотерапевт Андрей Скрипниченко. Две главные причины развития этого заболевания он указал в беседе с NEWS.ru.

Половыми инфекциями, которые могут вести к простатиту, он назвал хламидиоз, кандидоз, трихомониаз и герпес второго типа. «Данная тенденция превалирует в ряде значительного количества клинических случаев из-за недостаточного медицинского профилактического контроля», — отметил Скрипниченко.

Второй причиной, которая приводит к развитию простатита, доктор назвал стресс. По его словам, именно этот фактор можно рассматривать как один из самых главных.

Ранее андролог, уролог Батор Гончиков рассказал, что мужчинам, у которых есть некоторые заболевания, следует с осторожностью подходить к посещению бани. По словам врача, от такого вида досуга следует отказаться в периоды обострения простатита, при эпидидимите — воспалении придатка яичка, при орхите — воспалении яичка на фоне инфекции и других болезнях.