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20:25, 5 марта 2025Забота о себе

Мужчин предупредили о двух главных причинах простатита

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

В основе воспалительных процессов в предстательной железе часто лежат стресс и половые инфекции, рассказал врач-рефлексотерапевт Андрей Скрипниченко. Две главные причины развития этого заболевания он указал в беседе с NEWS.ru.

Половыми инфекциями, которые могут вести к простатиту, он назвал хламидиоз, кандидоз, трихомониаз и герпес второго типа. «Данная тенденция превалирует в ряде значительного количества клинических случаев из-за недостаточного медицинского профилактического контроля», — отметил Скрипниченко.

Второй причиной, которая приводит к развитию простатита, доктор назвал стресс. По его словам, именно этот фактор можно рассматривать как один из самых главных.

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