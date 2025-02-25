Мужчин с некоторыми заболеваниями предостерегли от посещения бани

Уролог Гончиков предостерег мужчин с простатитом и варикоцеле от посещения бани

Андролог, уролог Батор Гончиков рассказал, что мужчинам, у которых есть некоторые заболевания, следует с осторожностью подходить к посещению бани. В разговоре с «Известиями» доктор предостерег их от походов в сауну.

По словам врача, от посещения бани следует отказаться в периоды обострения простатита, при эпидидимите — воспалении придатка яичка, при орхите — воспалении яичка на фоне инфекции, а также при варикоцеле — варикозном расширении вен в мошонке, и гидроцеле — скоплении жидкости в оболочке яичка.

Гончиков добавил, что баня может быть опасна при инфекционных заболеваниях мочеполовой системы, так как она спровоцирует распространение инфекции и усиление ее симптоматики.

«Вопрос о допустимости посещения сауны при наличии указанных заболеваний, а также любых других проблем с мочеполовой системой, должен решаться индивидуально после консультации с врачом-урологом», — подчеркнул врач.

Ранее уролог-андролог, хирург Марк Гадзиян предупредил, что в некоторых случаях долгое воздержание может негативно сказаться на мужском здоровье. Он заявил, что отсутствие интимной близости в течение одного-двух месяцев может стать причиной развития простатита, варикоза мошонки, закупорки протоков, снижения либидо и импотенции.