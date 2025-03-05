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17:45, 5 марта 2025Силовые структуры

МВД объявило в федеральный розыск бывшего главврача российской больницы

МВД объявило в розыск экс-главврача петербургской больницы №20 Суровцеву
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

МВД объявило в федеральный розыск бывшего главного врача больницы №20 Санкт-Петербурга Татьяну Суровцеву. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, вместе с коллегами Суровцева вывела из бюджета медицинского учреждения миллиард рублей. На эти деньги ее подельники покупали элитную недвижимость и летали на дорогие курорты. Правоохранители узнали о хищениях во время проведения масштабных обысков и задержаний в октябре 2024 года. Тогда Росфинмониторинг заинтересовался наличием спорткаров, квартир в «Москва-Сити» и путевок на дорогостоящие курорты в Дубай у обычных сотрудников больницы.

Кроме того, во время расследования выяснилось, что в медицинское учреждение постоянно нанимали на работу фиктивных людей, чьи заработанные платы доходили до нескольких миллионов в год. Однако сами сотрудники денег не получали, потому что все деньги руководство делило между собой. Таким образом, по данным следствия, участники схемы похитили миллиард рублей.

Ранее сообщалось, что МВД объявило в розыск российского математика Михаила Вербицкого (внесен в реестр экстремистов и террористов).

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