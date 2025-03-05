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19:58, 5 марта 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о плане Б после отказа США предоставлять разведданные

FT: У Украины есть план Б после отказа США предоставлять разведданные
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Patrick Fallon / Reuters

У Украины есть «план Б» после решения США перестать предоставлять разведывательные данные Киеву. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«У нас есть план Б», — ответил представитель украинской военной разведки. При этом каких-либо деталей дальнейших действий он не привел.

Кроме того, украинские аналитики добавили, что принятое администрацией президента США Дональда Трампа решение негативно скажется на боеспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии боевого столкновения. Предполагается, что эта мера лишит их какой-либо информации о Российской армии.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что отказ США предоставлять разведывательные данные создаст проблемы для ВСУ и скажется на их боеспособности. Кроме того, агентство Bloomberg пишет, что решение американской стороны было принято без каких-либо консультаций с европейскими коллегами.

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