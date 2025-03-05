США не предупредили Европу об отказе предоставлять разведданные Украине

Bloomberg: США не предупредили Европу об отказе предоставлять разведданные Киеву

США не предупредили Европу об отказе предоставлять разведывательные данные Вооруженным силам Украины (ВСУ) и оставили их в неведении по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Но США не отправили уведомление союзникам о прекращении разведывательной деятельности, согласно восточноевропейскому чиновнику, знакомому с этим вопросом. Союзникам будет трудно компенсировать любую такую ​​остановку информации», — приводит агентство слова источника.

Дополнительно уточняется, что целью данной меры является принуждение США Украины к мирным переговорам.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что отказ США предоставлять разведывательные данные создаст проблемы для ВСУ и скажется на их боеспособности. Предполагается, что принятое Вашингтоном решение лишит украинскую сторону какой-либо информации о Российской Армии и ухудшит позицию Киева по всей линии боевого столкновения.