Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:36, 5 марта 2025Мир

США не предупредили Европу об отказе предоставлять разведданные Украине

Bloomberg: США не предупредили Европу об отказе предоставлять разведданные Киеву
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aleksandar Malivuk / Shutterstock / Fotodom

США не предупредили Европу об отказе предоставлять разведывательные данные Вооруженным силам Украины (ВСУ) и оставили их в неведении по этому вопросу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Но США не отправили уведомление союзникам о прекращении разведывательной деятельности, согласно восточноевропейскому чиновнику, знакомому с этим вопросом. Союзникам будет трудно компенсировать любую такую ​​остановку информации», — приводит агентство слова источника.

Дополнительно уточняется, что целью данной меры является принуждение США Украины к мирным переговорам.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что отказ США предоставлять разведывательные данные создаст проблемы для ВСУ и скажется на их боеспособности. Предполагается, что принятое Вашингтоном решение лишит украинскую сторону какой-либо информации о Российской Армии и ухудшит позицию Киева по всей линии боевого столкновения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине рассказали о плане Б после отказа США предоставлять разведданные

      Вузам в обстреливаемом российском регионе порекомендовали перейти на очный формат обучения

      В мусорных мешках на обочине нашли останки расчлененной девочки

      Американские банки предложили инвесторам привязанные к рублю деривативы

      Врач оценил шансы сообщившего об отнявшихся ногах Александра Емельяненко на восстановление

      Мужчин предупредили о двух главных причинах простатита

      Постояльцы психоневрологического интерната вынесли мусор из квартиры бойца СВО

      В Абхазии заявили о поддержке России в сфере экономических отношений

      Россиянка раскрыла способ выходить из самолета после полета помолодевшей

      Второй БПЛА за час сбили над российским регионом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше