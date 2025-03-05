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19:30, 5 марта 2025Мир

На Западе заявили о проблемах ВСУ из-за отказа США предоставлять разведданные

FT: Отказ США предоставлять разведданные создаст проблемы для ВСУ
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Patrick T. Fallon / Reuters

Отказ США предоставлять разведывательные данные создаст проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скажется на их боеспособности. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Если они не отменят это решение в ближайшее время, украинцам будет действительно сложно, потому что это лишает их потенциала на поле боя», — приводит издание слова одного из западных чиновников.

Предполагается, что принятое Вашингтоном решение лишит украинскую сторону какой-либо информации о Российской Армии и ухудшит позицию ВСУ по всей линии боевого столкновения.

Ранее стало известно, что США перестали делиться с Украиной разведывательными данными для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. При этом уточняется, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений. В то же время директор ЦРУ Джон Рэтклиф предположил, что США в скором времени могут возобновить отправку Украине разведывательных данных, несмотря на начавшуюся паузу.

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