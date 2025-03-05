Директор ЦРУ допустил скорое возобновление отправки Украине данных разведки

Директор ЦРУ Рэтклиф допустил возобновление отправки Украине разведданных

США в скором времени могут возобновить отправку Украине разведывательных данных, несмотря на начавшуюся паузу. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Рэтклиф в эфире Fox Business.

«Думаю, в вопросе разведданных и оборонной помощи пауза, которая позволила этому случиться, скоро исчезнет», — рассказал директор разведывательного ведомства.

Рэтклиф добавил, что целью прекращения передачи разведданных, как и военной помощи Украине, было добиться от Киева слов о готовности к мирному урегулированию конфликта на условиях, выдвинутых президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что США перестали делиться с Украиной разведывательными данными для ударов вглубь территории России дальнобойным оружием. При этом уточняется, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.