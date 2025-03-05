На Украине сотрудники военкомата выстрелили в военнообязанного

В Харькове сотрудники ТЦК выстрелили в мужчину и разбили стекла автомобиля

Сотрудники военкомата в Харькове стреляли в военнообязанного и разбили стекла в его автомобиле, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Харькове сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата на Украине, — прим. «Ленты.ру») стреляли в мужчину и побили стекла его авто», — говорится в сообщении.

По информации издания, 15 сотрудников военкомата остановили мужчину и требовали документы.

Ранее сообщалось, что экс-начальник Одесского ТЦК предстанет перед судом за отмывание 143 миллионов гривен (более 307 миллионов рублей). Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый приобрел транспортные средства и недвижимость, которые были получены преступным путем.