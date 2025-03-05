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21:44, 5 марта 2025Бывший СССР

На Украине выразили опасения из-за заканчивающихся ракет для Patriot

CNN: Запасы ракет для Patriot могут закончиться через несколько недель
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Без новых поставок запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot могут закончиться через несколько недель, заявил CNN украинский чиновник.

На данный момент неясно, сколько именно ракет для Patriot осталось у Киева в арсенале. «Риск их потери вызвал у украинских чиновников панику», — говорится в публикации телеканала.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что системы Patriot пока что являются единственным средством, способным бороться с российскими баллистическими атаками. Он добавил, что эти системы нужно обеспечивать ремонтом и боеприпасами. Шмыгаль отметил, что для всех остальных орудий России у Украины есть ответное вооружение: либо созданное в самой республике, либо переданное странами-партнерами.

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