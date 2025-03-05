На Украине выразили опасения из-за заканчивающихся ракет для Patriot

Без новых поставок запасы ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot могут закончиться через несколько недель, заявил CNN украинский чиновник.
На данный момент неясно, сколько именно ракет для Patriot осталось у Киева в арсенале. «Риск их потери вызвал у украинских чиновников панику», — говорится в публикации телеканала.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что системы Patriot пока что являются единственным средством, способным бороться с российскими баллистическими атаками. Он добавил, что эти системы нужно обеспечивать ремонтом и боеприпасами. Шмыгаль отметил, что для всех остальных орудий России у Украины есть ответное вооружение: либо созданное в самой республике, либо переданное странами-партнерами.