Шмыгаль рассказал о важности поставок Patriot для Украины

Шмыгаль: Украине необходимы поставки Patriot для защиты от баллистических атак

Поставки Украине из США систем противовоздушной обороны Patriot необходимы для защиты республики от баллистических атак. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

По его словам, системы Patriot, пока что являются единственной средством, способным бороться с российскими баллистическими атаками. Он добавил, что эти системы нужно обеспечивать ремонтом и боеприпасами. Шмыгаль заключил, что для всех остальных орудий России у Украины есть ответное вооружение: либо созданное в самой республике, либо переданное странами-партнерами.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина сможет удержать ситуацию на линии фронта после приостановки военной помощи от США. По его словам, у украинской армии не может быть передышки в боях, так как российские войска продолжают наступать.

До этого Шмыгаль заявил о готовности Украины заключить сделку с США. По его словам, Киев готов обсуждать пошаговый мирный план при наличии гарантий безопасности и членства в Евросоюзе и НАТО.