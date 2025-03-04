Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:13, 4 марта 2025Бывший СССР

Шмыгаль рассказал о важности поставок Patriot для Украины

Шмыгаль: Украине необходимы поставки Patriot для защиты от баллистических атак
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Поставки Украине из США систем противовоздушной обороны Patriot необходимы для защиты республики от баллистических атак. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает «РБК-Украина».

По его словам, системы Patriot, пока что являются единственной средством, способным бороться с российскими баллистическими атаками. Он добавил, что эти системы нужно обеспечивать ремонтом и боеприпасами. Шмыгаль заключил, что для всех остальных орудий России у Украины есть ответное вооружение: либо созданное в самой республике, либо переданное странами-партнерами.

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина сможет удержать ситуацию на линии фронта после приостановки военной помощи от США. По его словам, у украинской армии не может быть передышки в боях, так как российские войска продолжают наступать.

До этого Шмыгаль заявил о готовности Украины заключить сделку с США. По его словам, Киев готов обсуждать пошаговый мирный план при наличии гарантий безопасности и членства в Евросоюзе и НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина получила сотни миллиардов долларов за три года. Что известно о военной и финансовой помощи США и Европы?

      СЖР опротестовал введенные ЕС санкции против российской прессы

      В российском регионе из части сбежал военнослужащий с оружием

      Жители мегаполисов стали чаще страдать от аллергии на кошек

      В российской больнице трехлетняя девочка не выжила после одной процедуры

      Российские войска уничтожили бронетехнику ВСУ на южно-донецком направлении

      В Грузии назвали самого большого врага Украины

      Милонов назвал признак аморальных содержанок

      ЕС предложил Украине аналог Starlink в случае отключения

      Подсчитаны масштабы падения торговли Китая и Евросоюза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше