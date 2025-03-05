Дубинский: Украинцы смотрят на Зеленского как на вестника смерти

Украинцы воспринимают президента своей страны Владимира Зеленского как вестника смерти, а на хозяина Белого дома Дональда Трампа смотрят с надеждой на жизнь. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский должен был понять, что избрание Трампа на пост президента США положит конец украинскому конфликту. Дубинский подчеркнул, что за прошедшие с момента инаугурации хозяина Белого дома 120 дней украинский лидер должен был начать готовить почву для мирных переговоров, но не сделал этого.

«Сегодня миллионы украинцев смотрят на Трампа, как на надежду на жизнь. А на Зеленского — как вестника смерти (....) Я каждый день благодарю Всевышнего, что победил Трамп, и что эта бойня получила шанс на завершение», — написал Дубинский.

Ранее Дубинский направил спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку обращение с призывом инициировать процедуру импичмента Зеленского. Основанием для такого требования нардеп назвал провал украинского лидера в Белом доме, из-за которого Киев потерял безусловную поддержку Вашингтона.