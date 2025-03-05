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16:15, 5 марта 2025Ценности

Надувная фигура Ким Кардашьян в центре Нью-Йорка вызвала гнев общественности

Мария Винар

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Бренд Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян, установил в центре Нью-Йорка ее надувную фигуру, чем вызвал гнев общественности. Соответствующие комментарии появились на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В честь запуска новой коллекции купальников Кардашьян решила устроить необычную рекламную кампанию. Так, она вместе со своей командой установила на Таймс-сквер огромную надувную куклу в бикини, созданную по ее внешности.

Данная инсталляция вызвала споры среди пользователей сети, которые принялись делиться своими мнениями в комментариях под постом. «Это так странно», «Такое нереальное представление женского тела», «Это уже слишком! Вокруг много детей», «Это можно было сделать в Калифорнии, но не на Таймс-сквер», «Это просто ужасно. Прости, Ким», «У Skims лучший маркетинг», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Ким Кардашьян запустила в продажу белье для увеличения ягодиц.

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