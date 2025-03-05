Надувную Ким Кардашьян заметили в центре Нью-Йорка

WWD: Бренд Skims установил надувную фигуру телезвезды Ким Кардашьян в Нью-Йорке

Очевидцы заметили в центре Нью-Йорка надувную фигуру, созданную по внешности американской телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующие фото публикует WWD.

По информации издания, бренд Skims, создательницей которого является 44-летняя бизнесвумен, установил на Таймс-сквер огромную надувную куклу в бикини в честь запуска новой коллекции купальников. На размещенных кадрах видно, что 18-метровая копия знаменитости лежит на платформе с запрокинутыми руками.

Отмечается, что концепция рекламной инсталляции была разработана Эми Куле из креативного агентства Merry Wonderer.

В феврале сообщалось, что Ким Кардашьян приняла участие в откровенной съемке, которая состоялась на Багамских островах. Тогда предпринимательница попозировала перед камерой в укороченной мокрой футболке и плавках от бикини.