Найден неожиданный способ сохранить долголетие

Medical Xpress: Бурый жир поможет сохранить молодость в старости

Бурый жир может стать ключом к продлению жизни и сохранению физической активности в пожилом возрасте. Ученые обнаружили, что усиленная работа этой ткани не только улучшает обмен веществ, но и способствует долголетию, сообщает Medical Xpress.

Исследование, опубликованное в Aging Cell, показало, что у генетически модифицированных мышей с повышенным уровнем активного бурого жира продолжительность жизни увеличивается на 20 процентов, а физическая выносливость — на 30 процентов. Эти животные сохраняли молодость даже в старости, избегая возрастных признаков, таких как седина и выпадение шерсти.

В отличие от белого жира, который накапливает энергию, бурый сжигает калории и регулирует температуру тела. Однако исследователи обнаружили, что он также улучшает кровоток к мышцам во время физической нагрузки, тем самым повышая выносливость. Чтобы проверить, что именно бурый жир обеспечивает эти преимущества, ученые пересадили его обычным мышам. Уже через несколько дней у них наблюдались схожие улучшения.

По словам ведущего автора исследования Стивена Ватнера, команда уже работает над препаратом, который сможет имитировать этот эффект у людей. Первые испытания планируют начать в ближайший год.

До появления лекарства уровень бурого жира можно повысить естественным путем, например, подвергая организм кратковременному воздействию холода. Однако, как признают исследователи, большинству людей комфортнее будет принимать таблетки, чем регулярно принимать ледяные ванны.