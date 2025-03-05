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19:02, 5 марта 2025Наука и техника

Немецкая компания запустит японский возвращаемый аппарат

Немецкая компания Isar Aerospace запустит японский возвращаемый аппарат AOBA
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Isar Aerospace

Немецкая компания Isar Aerospace заключила соглашение с японской компанией ElevationSpace на запуск демонстрационного возвращаемого аппарата. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

О заключении контракта на запуск немецкой ракетой Spectrum японского возвращаемого 200-килограммового аппарата AOBA было объявлено 4 марта. Японская компания стала первым клиентом Isar Aerospace из Азии.

Запуск AOBA намечен на вторую половину 2026 года. На околоземной орбите аппарат пробудет шесть месяцев, после чего совершит попытку спуска в атмосферу. По данным ElevationSpace, основными причинами выбора Spectrum стали гибкий график запуска и возможность выводить демонстратор AOBA сразу на целевую орбиту.

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В январе издание сообщило, что первый полет ракеты Spectrum компании Isar Aerospace состоится в течение «следующих нескольких месяцев». Носитель планируется запускать с космодрома Аннейа в Норвегии.

Перспективная двухступенчатая ракета Spectrum германского производителя высотой 28 метров рассчитана на доставку полезной нагрузки массой до 1000 килограммов на низкую околоземную орбиту. Компания Isar Aerospace основана в 2018 году.

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