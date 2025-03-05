В Нидерландах высказались о решении США приостановить помощь Украине

В Нидерландах назвали решение США по помощи Украине логичным шагом

Решение Вашингтона приостановить военную помощь Киеву является логичным шагом после произошедшего в Овальном кабинете, заявил экс-депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинскому президенту Владимиру Зеленскому дали понять, что выживание Украины зависит от США. «Это был логичный шаг для США — приостановить военную помощь Украине. Ведь если вы хотите что-то взамен, нужно подкреплять слова делом», — назвал он решение обоснованным.

По мнению политика, Зеленскому и ЕС нужно смириться с тем фактом, что им придется снова разговаривать с президентом США Дональдом Трампом о сделке. «А сделка все еще в силе, ведь это в интересах Штатов», — высказался он.

Ранее США приостановили поставки военной помощи Украине.