Reuters: США остановили поставки военной помощи Украине 4 марта в четыре утра

США уже приостановили поставки военной помощи Украине. Это последовало сразу после соответствующего распоряжения президента Дональда Трампа.

Согласно данным Reuters, поставки были прекращены 4 марта около 4:30 по московскому времени.

Агентство добавило, что на данный момент Белый дом и Пентагон пока не давали дополнительных официальных комментариев относительно масштаба и объема приостановленной помощи, а также того, как долго продлится пауза. Офис президента Украины Владимира Зеленского также пока не отреагировал на просьбу Reuters прокомментировать ситуацию.

Приостановка затронет помощь на миллиард долларов

Ранее Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Решение подтвердили журналистам в Белом доме.

Директива, которая вступает в силу немедленно, коснется оружия и боеприпасов на сумму более миллиарда долларов, находящихся в том числе в процессе поставки и на стадии заказа. Трамп также приказал министру обороны Питу Хегсету не перенаправлять на Украину оружие и технику, которые уже находятся на транзитных складах в Польше.

На паузу встанут поставки из запасов Пентагона через Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине — она предоставляет средства, которые Киев может использовать только для покупки новой военной техники напрямую у американских оборонных компаний. Кроме того, рассматривается и сокращение обмена разведывательной информацией, а также обучения украинских военнослужащих и пилотов.

Поставки возобновятся, если Украина «продемонстрирует приверженность к миру»

В американской администрации пояснили, что поставки не возобновятся, пока Украина «не продемонстрирует приверженность к переговорам о мире».

Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что это способствует решению чиновник Белого дома на условиях анонимности

Перед этим вице-президент США Джей Ди Вэнс указал, что Вашингтон не станет вечно финансировать боевые действия на Украине. По его словам, этого не допустит американский народ. «Не хватит украинских жизней, а также нет достаточного количества американских денег и боеприпасов, чтобы передавать их бесконечно», — высказался он.

Он также призвал европейские страны убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости завершения конфликта. «Они должны сказать… Зеленскому, что это не может продолжаться вечно. От этого всем становится хуже», — сказал политик.