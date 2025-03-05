Описаны последствия для ВСУ от прекращения передачи разведданных США

Полковник Матвийчук: Отсутствие разведданных США не станет критичным для ВСУ

Прекращение передачи разведданных США Вооруженным силам Украины (ВСУ) может не иметь критичных последствий, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он объяснил, что нужные данные могут предоставлять другие партнеры Украины.

«США, безусловно, обладают монополией на развединформацию: у них есть спутниковые системы, морские коммуникации. Но они завязаны на разведывательное сообщество НАТО. То есть вся информация циркулирует по этому замкнутому контуру, и, если данные не передадут США, их может передать, например, Великобритания», — сказал военный.

Даже если Штаты будут контролировать передачу информации Украине партнерами по НАТО, это, по словам Матвийчука, не исключает возможности стран делиться с ВСУ собственными разведданными.

«Каждая из стран, кроме циркулирующей по НАТО информации, имеет и свой контур. Та же Великобритания обладает большим объемом информации по собственным каналам. Так что без участия США объем разведданных может уменьшиться, но не исчезнуть полностью», — объяснил полковник.

По-настоящему критичным, как он считает, может стать отключение Украины от системы Starlink — без нее военные не смогут ни передавать, ни получать информацию.

Ранее стало известно, что спецслужбы США перестали давать разведывательные данные Украине. При этом они продолжают передавать информацию о ходе конфликта своим союзникам.