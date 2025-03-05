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19:23, 5 марта 2025Ценности

«Оскар» лишился миллионов из-за непредвиденного поведения гостей

The Sun: «Оскар» лишился миллионов из-за отсутствия гостей на вечеринках
Мария Винар
СюжетЛесные пожары:

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Кинопремия «Оскар» лишилась миллионов из-за непредвиденного поведения гостей. Об этом пишет The Sun.

Источники в Голливуде признались, что в этом году организаторы выделили на вечеринки кинопремии очень мало бюджета. Кроме того, девять из десяти постоянных спонсоров отказались от партнерства из-за лесных пожаров в Калифорнии и отсутствия интереса к самому мероприятию. По словам инсайдеров, вечеринки, организованные до и после премии, заканчивались ближе к полуночи, поскольку на них было мало гостей. «Раньше неделя вручения премии "Оскар" была большим событием. Вечеринки продолжались до раннего утра. В этом году они не были такими шумными и знаменитости, как Дженнифер Лопес и Рене Зеллвегер, рано уходили домой», — отметили они.

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В то же время координатор вечеринок для VIP-персон, который пожелал остаться анонимным, рассказал, что 30 процентов приглашенных знаменитостей не появилось на афтепати «Оскара». «К концу вечера 70 процентов бутылок с элитным алкоголем не были открыты. Я работаю на церемонии вручения "Оскара" уже более 20 лет и никогда ничего подобного не видел. У нас было около 11 тысяч бутылок коньяка Rémy Martin, и была открыта только одна», — посетовал он.

Кроме того, организаторы потратили 700 тысяч долларов на еду, среди которой были лобстеры и черная икра. Однако большая часть угощений, по словам другого собеседника издания, оказалось несъеденной. «Многие рабочие уходили со смены с огромными сумками еды и с широкими улыбками на лицах. Это очень разочаровывает и расстраивает, поскольку такие вечеринки обычно имеют огромный успех и являются отличным способом заработать для многих людей в индустрии питания и напитков», — подчеркнул он.

В феврале журналисты El Pais раскрыли роскошное содержимое подарков для номинантов кинопремии «Оскар».

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