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18:36, 5 марта 2025Силовые структуры

Осужденный за кражу россиянин спрятался от приставов на балконе

В Екатеринбурге мужчина прятался от приставов на балконе, но был пойман
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Екатеринбурге судебные приставы принудительно доставили в суд мужчину, оштрафованного за кражу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФССП Свердловской области.

По данным ведомства, россиянина осудили по части 1 статьи 158 («Кража») УК РФ. Он расплачивался краденой банковской картой. По этому делу мужчине был назначен штраф, однако за полгода он так его и не оплатил. Наказание должно было быть заменено другим. Но на судебное заседание по этому вопросу гражданин не явился.

Приставы приехали по месту жительства россиянина, но дверь в квартиру никто не открывал. Спустя время сожительница все-таки пустила сотрудников, но пыталась доказать им, что ее кавалер уехал из дома рано утром. Приставы позвонили по номеру мужчины и услышали звук. Осмотрев квартиру, они обнаружили осужденного на балконе: он сидел на корточках, закрывая голову руками.

В отношении гражданина и его возлюбленной составили протоколы об административном правонарушении, мужчину доставили в суд на рассмотрение дела о замене ему наказания.

Ранее стало известно, что житель Новосибирской области спрятался от приставов в сене, но чихнул и попался

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