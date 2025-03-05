Отец и двое его детей заживо сгорели в российском регионе

Отец и двое его детей стали жертвами пожара в Свердловской области

Отец и двое его детей заживо сгорели в Свердловской области. О пожаре в поселке Пасынок сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram.

Россиянина и детей трех и семи лет без признаков жизни нашли на месте пожара. Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» уточняет, что матери детей дома в момент пожара не было — она уехала с третьим ребенком в областной центр.

В ликвидации пожара были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники. Возбуждено уголовное дело.

Ранее еще один ребенок стал жертвой пожара в Нижегородской области. Огонь разгорелся в одной из квартир многоэтажки и перекинулся на соседнюю квартиру, в которой находилась семья из четырех человек. Им, в том числе беременной женщине, пришлось выпрыгнуть из окна. Мальчика спасти не удалось — он надышался угарным газом.