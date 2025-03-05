Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:13, 5 марта 2025Россия

Отец и двое его детей заживо сгорели в российском регионе

Отец и двое его детей стали жертвами пожара в Свердловской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Отец и двое его детей заживо сгорели в Свердловской области. О пожаре в поселке Пасынок сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России в Telegram.

Россиянина и детей трех и семи лет без признаков жизни нашли на месте пожара. Telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург» уточняет, что матери детей дома в момент пожара не было — она уехала с третьим ребенком в областной центр.

В ликвидации пожара были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники. Возбуждено уголовное дело.

Ранее еще один ребенок стал жертвой пожара в Нижегородской области. Огонь разгорелся в одной из квартир многоэтажки и перекинулся на соседнюю квартиру, в которой находилась семья из четырех человек. Им, в том числе беременной женщине, пришлось выпрыгнуть из окна. Мальчика спасти не удалось — он надышался угарным газом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

      Медведев предупредил о зреющем в Европе «антитрамповском заговоре»

      Министр труда Северной Осетии отделалась условным сроком по делу о превышении полномочий

      Женатые много лет люди поделились неочевидными открытиями об отношениях

      Россиянин избил пасынка за отказ принести ему сигареты

      Стало известно о возможной продаже одного из крупнейших алкомаркетов России

      Раскрыты подробности стрельбы по россиянке водителем BMW

      Рыбаки поймали огромную акулу и продали за 100 тысяч рублей

      Нехватку работников в России оценили

      Российским гребцам отказали в допуске на чемпионат Европы в Чехии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше