42-летняя Подольская похвасталась фигурой в блестящем купальнике

Российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в блестящем купальнике

Белорусская и российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в блестящем откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница позировала напротив зеркала в черном слитном купальнике на широких бретелях, расшитом пайетками.

В то же время звезда продемонстрировала стройное тело. Кроме того, она распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Известно, что знаменитость улетела на отдых с подругой.

В феврале Наталья Подольская также снялась в купальнике. Артистка предстала перед камерой в слитном цветном изделии на широких бретелях, поверх которого надела накидку в тон.