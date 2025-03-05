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09:04, 5 марта 2025Ценности

42-летняя Подольская похвасталась фигурой в блестящем купальнике

Российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в блестящем купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nataliapodolskaya

Белорусская и российская певица Наталья Подольская похвасталась фигурой в блестящем откровенном образе. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя исполнительница позировала напротив зеркала в черном слитном купальнике на широких бретелях, расшитом пайетками.

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В то же время звезда продемонстрировала стройное тело. Кроме того, она распустила волосы и надела солнцезащитные очки. Известно, что знаменитость улетела на отдых с подругой.

В феврале Наталья Подольская также снялась в купальнике. Артистка предстала перед камерой в слитном цветном изделии на широких бретелях, поверх которого надела накидку в тон.

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