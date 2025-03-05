Политолог назвал обращение Макрона «почти объявлением войны» России

Политолог Марков назвал обращение Макрона почти объявлением войны России

Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации было «почти объявлением войны России», считает российский политолог Сергей Марков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«И очень возможно, что очень скоро он реально объявит войну России», — говорится в публикации.

В своем обращении Макрон заявил, что «российская угроза» существует. По его словам, под угрозой находится и безопасность Европы. Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».