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23:20, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Политолог назвал обращение Макрона «почти объявлением войны» России

Политолог Марков назвал обращение Макрона почти объявлением войны России
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Обращение президента Франции Эммануэля Макрона к нации было «почти объявлением войны России», считает российский политолог Сергей Марков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«И очень возможно, что очень скоро он реально объявит войну России», — говорится в публикации.

В своем обращении Макрон заявил, что «российская угроза» существует. По его словам, под угрозой находится и безопасность Европы. Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».

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