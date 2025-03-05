Получивших российское гражданство мигрантов доставили в военкомат с рынка

СК России: Получивших гражданство РФ мигрантов доставили в военкомат с рынка

Следователи военного следственного отдела СК России по Чебаркульскому гарнизону провели рейд в торговых павильонах Чебаркуля Челябинской области, сообщает Telegram-канал «Информационный центр СК России».

По данным Следственного комитета (СК) России, в ходе мероприятия были выявлены бывшие мигранты, которые недавно получили российское гражданство, однако не исполнили обязанность по постановке на воинский учет.

«Все пятеро нарушителей были оперативно сопровождены в военный комиссариат. Им также были рассказаны условия службы по контракту», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в России начал работать специальный реестр для мигрантов, подлежащих высылке из страны. Он привел данные МВД, согласно которым на территории страны проживают около 670 тысяч нелегалов.