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10:35, 6 февраля 2025Россия

Володин рассказал о новом режиме высылки мигрантов

Володин: В России начал работать реестр подлежащих высылке мигрантов
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России начал работать специальный реестр для мигрантов, подлежащих высылке из страны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

Он привел данные МВД, согласно которым на территории России проживают около 670 тысяч нелегальных мигрантов. По словам председателя нижней палаты парламента, теперь они не смогут открывать банковские счета, приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, управлять транспортом и получать водительские права, заключать брак, а также менять место жительства без оповещения правоохранителей.

ЖЗЛ
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