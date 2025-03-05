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13:14, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Популярная блогерша сравнила стоимость жизни в России и в Германии

Блогерша Хоффман заявила, что жить в Германии три раза дороже, чем в России
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Популярная российская блогерша Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева) рассказала о двух минусах Германии. Недостатки этой европейской страны она назвала в выпуске подкаста «Правило 34», доступном на YouTube.

Хоффман рассказала, что состоит в отношениях с немцем и из-за этого часто бывает в Германии. Сравнивая стоимость жизни в этой стране и в России, она отметила, что поддерживать в Европе тот уровень жизни, к которому она привыкла дома, выходит в три раза дороже.

Кроме того, Хоффман не понравилось то, как в Германии работают магазины. Блогерша рассказала, что впервые она прилетела в страну в воскресенье, когда магазины были закрыты, и не смогла купить средства гигиены.

Она заключила, что не хотела бы жить в Германии, так как привыкла к московской жизни с ее удобствами. «Там другие правила, и я к этому не готова», — призналась Хоффман.

Ранее блогерша рассказала о неприятном отличии европейцев от россиян. Инфлюэнсерша рассказала, что мужчины в Европе обращаются к девушкам словом «эй».

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