Постояльцы психоневрологического интерната вынесли мусор из квартиры бойца СВО

В Собинке постояльцы ПНИ вынесли мусор из квартиры бойца СВО

В городе Собинка Владимирской области постояльцы психоневрологического интерната (ПНИ) помогли вынести строительный мусор из квартиры бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Подъем».

Военный потерял ноги на СВО. Его семья решила сделать перепланировку жилья, чтобы стало удобнее передвигаться на инвалидной коляске. После окончания ремонта волонтеры из ПНИ, где работает супруга мужчины, согласились помочь вынести из квартиры 10 мешков строительного мусора.

В областном Минсоцзащиты отметили, что постояльцы ПНИ занимаются подобными волонтерскими работами пятый год. В ведомстве положительно оценили такую инициативу.

Ранее потерявший ноги боец СВО из Челябинска пожаловался на плохое состояние лестницы в подъезде. Мужчина заявил, что не может без труда выйти из дома из-за разваливающихся ступеней и отсутствия перил.