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19:37, 5 марта 2025Силовые структуры

Причастные к угону 22 машин в Горловке подростки взорвали гранату и попали на видео

В Горловке подростки угнали автомобиль, взорвали гранату и попали на видео
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

В Горловке полицейские начали розыск подростков, причастных к угону 22 машин в городе. Хулиганы взорвали гранату, бросив ее из окна автомобиля, и попали на видео. Ролик в среду, 5 марта, публикует Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На кадрах видно, как несколько школьников записывают видео в салоне угнанного автомобиля ВАЗ 2104, молодой человек, сидящий за рулем машины, вытаскивает гранату и выкидывает ее за окно. По данным издания, с просьбой найти юных хулиганов в полицию обратилась их мать.

В Санкт-Петербурге двум российским школьникам пригрозили уголовным делом за взрыв СВУ в парке.

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