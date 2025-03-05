Путин оценил президентские выборы в Абхазии

Путин: Избирательная кампания в Абхазии шла бурно, но народ выразил свое мнение

Народ Абхазии выразил свое мнение на президентских выборах, несмотря на бурную избирательную кампанию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранным главой республики Бадрой Гунбой, передает РИА Новости.

«Знаю, что избирательная кампания шла достаточно бурно, с эмоциями. Но главное, что народ пришел — люди высказали свои пожелания, предпочтения», — отметил Путин.

Второй тур президентских выборов в Абхазии прошел 1 марта. На следующий день Гунба объявил о своей предварительной победе.

Позднее Центральная избирательная комиссия Абхазии утвердила победу Бадры Гунбы.