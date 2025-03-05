Путин ответил президенту Абхазии на просьбу о поставках электричества

Путин: Россия поможет Абхазии с гуманитарными поставками электричества

Россия поможет Абхазии с решением проблемы дефицита электроэнергии в стране. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранным главой республики Бадрой Гунбой, передает РИА Новости.

На встрече в Кремле Гунба сообщил российскому лидеру, что поступивший в Абхазию объем гуманитарного перетока электричества практически исчерпан. В связи с этим избранный президент республики обратился к Путину с просьбой о поддержке страны гуманитарными поставками ориентировочно до середины апреля.

«Хорошо, все сделаем», — ответил Путин.