Путин рассказал о ходе паспортизации новых регионов России

Путин заявил, что почти все жители новых регионов получили паспорта в 2024 году

Почти все жители новых регионов России получили паспорта в 2024 году. О ходе паспортизации рассказал президент страны Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

Данные глава государства озвучил в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

«В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей», — пояснил президент.

Ранее Путин призвал продолжать работу по интеграции новых регионов в единое правовое пространство России и всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению. Он также попросил прокуроров уделить особое внимание проблемам жителей Курской области и других регионов, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения.