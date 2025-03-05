Ранее неизвестную картину знаменитого русского художника продадут на аукционе

Ранее неизвестную картину художника Виктора Васнецова продадут на аукционе

Ранее неизвестную картину знаменитого русского художника-живописца Виктора Васнецова продадут на аукционе 16 марта в Москве. Об этом сообщает РБК.

Московский аукционный дом выставит на торги полотно «Богомольцы», которое является ранней работой живописца. Отмечается, что ожидаемая стоимость лота составит 1,5 миллиона долларов. «Стартовая цена для всех лотов на торгах Московского аукционного дома составляет тысячу рублей», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Брешия произошел случайный акт вандализма на выставке художников эпохи Возрождения. Так, одна из посетительниц споткнулась и схватилась за картину мастера Моретто, из-за чего часть холста XVI века получила повреждение размером с ладонь.

Широчайшую известность и всенародную любовь Васнецов снискал благодаря своим картинам на сюжеты русских сказок и былин.