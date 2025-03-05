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16:06, 5 марта 2025Россия

Реклама ритуальной компании разозлила россиян из-за позитива

Людей разозлила реклама ритуальной компании из Твери из-за позитива на похоронах
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Людей разозлила реклама ритуальной компании из Твери из-за позитива на похоронах. Россияне усмотрели в роликах агентства глумление над усопшими. Об этом рассказал «Подъему» директор учреждения Павел Дзантиев.

Он отметил, что в соцсетях стали набирать популярность ролики, в которых присутствовал слоган: «Люди хотят переезжать в Тверь, чтобы их похоронили в Твери».

Некоторые пользователи сочли, что подобный подход в работе ритуальщиков неприемлем. В ответ на это Дзантиев напомнил, что фирма живет по принципу: «Мы не о грустном, мы о вечном».

«Думаю, если бы мы были цветочным магазином и выкладывали бы наши букеты, негатива было бы столько же. Потому что четыре процента всегда будут желчью исходить», — заметил владелец похоронного бюро.

Ранее сообщалось, что в Перми директор не отпустил сотрудницу на похороны деда и был уволен.

ЖЗЛ
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