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23:59, 5 марта 2025Бывший СССР

Рогов рассказал о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью

Рогов заявил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные начали бои за село Вольное Поле, которое находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

Село находится на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью, говорится в материале. По словам Рогова, военные вышли на окраины населенного пункта после взятия села Привольное.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что взятие села Привольное в ДНР позволяет выровнять линию фронта у Днепропетровской области. Там уточнили, что позиции Вооруженных сил Украины на данном участке передовой находятся под плотным огневым давлением.

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