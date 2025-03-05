Рогов рассказал о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью

Рогов заявил о начале боев за село рядом с Днепропетровской областью

Российские военные начали бои за село Вольное Поле, которое находится в пяти километрах от границы с Днепропетровской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.

Село находится на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью, говорится в материале. По словам Рогова, военные вышли на окраины населенного пункта после взятия села Привольное.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщил, что взятие села Привольное в ДНР позволяет выровнять линию фронта у Днепропетровской области. Там уточнили, что позиции Вооруженных сил Украины на данном участке передовой находятся под плотным огневым давлением.