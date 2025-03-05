ТАСС: Взятие Привольного позволяет выровнять фронт у Днепропетровской области

Взятие российскими военными села Привольное в Донецкой народной республике (ДНР) позволяет выровнять линию фронта у Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Освобождением Привольного выравнивается фронт у Великой Новоселки в направлении границы с Днепропетровской областью», — объяснил собеседник агентства.

В силовых структурах уточнили, что позиции Вооруженных сил Украины на данном участке передовой находятся под плотным огневым давлением.

5 марта стало известно о взятии Привольного Вооруженными силами (ВС) России. Информацию об этом подтвердили в Минобороны России. В ведомстве рассказали, что населенный пункт перешел под контроль подразделения группировки войск «Восток».