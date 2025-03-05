Россиянин сжег заживо сделавшего замечание соседа по участку

Жителю Ялты дали 15 лет за избитого и заживо сожженного соседа

В Крыму 44-летнего жителя Ялты приговорили к 15 годам колонии строгого режима за расправу над 41-летним соседом. Об этом в среду, 5 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 12 апреля 2024 года житель Массандры употребил алкоголь и принялся шумно себя вести. Кто-то из соседей сделал ему замечание, что вызывало у дебошира возмущение. Он перелез на участок первого попавшегося соседа, ворвался в его жилой вагончик, избил его, затем облил горючей жидкостью и поджег. Пострадавший получил термические ожоги, не совместимые с жизнью.

Злоумышленник был задержан сотрудниками полиции у себя дома, где скрывался от правоохранительных органов. Под грузом предъявленных доказательств фигурант признал вину в совершенном убийстве, дав исчерпывающие показания.

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