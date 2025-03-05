Россиянин завел в квартире кошек и попал под суд

Житель Самары завел в квартире 9 кошек и попал под суд

Мужчина, проживающий в одном из многоквартирных домов в Самаре, завел в квартире девять кошек и разозлил соседей. Ему пришлось предстать перед судом, сообщает газета «Аргументы и факты».

Хозяин животных не ухаживал за ними должным образом, из-за чего в жилье появились антисанитарные условия. Соседи жаловались на неприятный запах в подъезде и тараканов. Они пожаловались в районную администрацию, которая подала на нарушителя в суд.

Суд встал на сторону администрации и обязал мужчину вывезти кошек, а также убраться в квартире. Россиянин не выполнил условие в срок и получил штраф размером пять тысяч рублей. Для проведения санитарной обработки квартиры приставы привлекли профессиональную организацию, а питомцев передали в приют.

Ранее в Москве женщина развела в квартире 13 собак. Животные жили в антисанитарных условиях, некоторые нуждались в ветеринарной помощи. Собственницу привлекли к ответственности.