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21:43, 5 марта 2025Бывший СССР

Россиянина мобилизовали служить в ВСУ

«Страна.ua»: гражданина России мобилизовали служить в ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

В Ивано-Франковской области гражданина России мобилизовали служить в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В публикации оно ссылается на решение суда, который признал и.о. начальника областного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) виновным в превышении должностных полномочий из-за призыва россиянина на военную службу.

В постановлении отмечается, что руководитель ТЦК направил иностранца, у которого нет украинского гражданства, на прохождение военно-врачебной комиссии, после чего поставил его на воинский учет и включил в списки мобилизованных.

В материалах дела сообщается, что подполковник проверил документы мужчины и знал, что он является гражданином России и не подлежит призыву, однако все равно дал указание о призыве. За правонарушение военком получил штраф в размере 17 тысяч гривен (около 37 тысяч рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»).

Ранее сообщалось, что экс-начальник Одесского ТЦК предстанет перед судом за отмывание 143 миллионов гривен (более 307 миллионов рублей). Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый приобрел транспортные средства и недвижимость, которые были получены преступным путем.

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