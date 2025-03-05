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14:01, 5 марта 2025Ценности

Российская стилистка оценила внешность жены Юры Борисова на «Оскаре»

Жена Юры Борисова на «Оскаре» напомнила стилисту Густовой героиню русской сказки
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jae C. Hong / AP

Российская стилистка Ксения Густова оценила внешность жены и коллеги актера Юры Борисова Анны Шевчук на церемонии вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Шевчук посетила премию в белом платье бренда Antonio Grenaldi с баской и похожими на капли воды камнями и туфлях Manolo Blahnik. Эксперт назвала данный образ элегантным и заявила, что ей также понравился минималистичный макияж артистки.

«Стилевая опора Анны — нордическая внешность и ее роскошные волосы, напоминающие героиню русской сказки, и в этом образе они стали полноценным элементом», — добавила собеседница издания.

Кроме того, специалистка обратила внимание на наряд Шевчук на афтепати «Оскара», назвав его еще более удачным. Актриса появилась на данной вечеринке в платье российского бренда Tegin с сине-голубым цветочным принтом.

Ранее также сообщалось, что неожиданное поведение Шевчук на «Оскаре» попало на видео.

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