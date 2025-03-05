Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 5 марта 2025Экономика

Российские фермеры стали выпускать меньше продукции

Замглавы Минсельхоза Боровой: Выпуск сельхозпродукции в РФ упал на 5,1 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам 2024 года суммарные объемы производства сельхозпродукции в российских фермерских хозяйствах сократились на 5,1 процента в сравнении с показателем за 2023-й. Об этом заявил замглавы Минсельхоза РФ Максим Боровой, его слова приводит «Интерфакс».

Согласно предварительной оценке Федеральной службы государственной статистики (Росстата), индекс производства продукции, произведенной отечественными фермерскими хозяйствами, в прошлом году составил 94,9 процента. Доля фермеров в структуре производства сократилась до 14,2 процента, резюмировал Боровой.

Он добавил, что в 2024 году малые хозяйства произвели порядка трети российского зерна. На их долю также пришлось три четверти картофеля, 70 процентов овощей открытого грунта и 64 процента плодов и ягод. Суммарные объемы господдержки подобных хозяйств составил 35 миллиарда рублей, из которых более трети (15 миллиардов) — адресные меры, заключил Боровой.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут назвала Россию страной с самыми доступными продуктами питания. Речь идет о показателе по паритету покупательной способности (ППС). Подобный вывод она сделала после анализа этого показателя в разных государствах. Она отметила, что российские аграрии могут обеспечить потребности не только внутреннего, но и внешнего рынка.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому — после «важного письма». О чем там написано и что это значит?

      Во Франции приостановку помощи США Украине назвали гарантией мира

      Фигуранта дела о теракте против генерала Кириллова оставили под арестом

      Россияне столкнулись с многочасовой задержкой рейса в Гоа из-за поломки самолета

      Киллер Леша Солдат получил одобрение от администрации колонии на досрочное освобождение

      Экс-глава МИД Украины объяснил поведение Трампа желанием показать величие

      Россиянин и трое его знакомых попали под статью после знакомства с несвободной девушкой

      Политолог высказался о скандале в Белом доме

      Российские фермеры стали выпускать меньше продукции

      В подполье рассказали об ударах по месту дислокации ВСУ в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше