Названа страна с самыми доступными продуктами питания

Лут: Россия стала страной с самыми доступными в мире продуктами питания

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут сравнила доступность продуктов питания в разных странах мира. Ее цитирует ТАСС.

По ее словам, страной с самыми доступными продуктами питания по паритету покупательной способности (ППС) оказалась Россия.

«Поэтому мы можем накормить себя. И мы видим потенциал экспорта в другие страны просто за счет конкуренции», — сказала Лут.

Кроме того, она напомнила о том, что Россия находится на третьем месте в мире по поставкам продовольствия в натуральном выражении. Министр убеждена, что если поработать с технологиями, то в перспективе можно выйти как на второе, так и на первое место.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года суммарные доходы России от экспорта продукции агропромышленного комплекса снизились на четыре процента.

По словам Лут, хотя в 2023 году Россия вошла в тройку лидеров по объемам экспортируемой за границу агропродукции, в денежном выражении наша страна серьезно уступает ключевым конкурентам.