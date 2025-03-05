Российский военкор предрек украинским войскам большой курский котел

Военкор Поддубный предрек украинским войскам большой курский котел

Вооруженные силы Украины (ВСУ), оккупировавшие приграничье в Курской области, ждет большой котел. Такое мнение высказал российский военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что впереди ожидает распутица, которая может сыграть на руку российским войскам. ВСУ в Курской области, добавил военкор, «подвешены» на одну артерию снабжения, находящуюся под огнем Вооруженных сил России.

«Наши парни говорят, что противник пытается прокладывать новую логистику по лесополосам и полям, но эти линии быстро вскрываются. И берутся под огневой контроль. Большой курский котел близко», — написал он.

Ранее российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ возможно, планируют оттягивать силы из северной части Суджанского района Курской области. По словам военблогера, он увидел признаки возможного отступления ВСУ под Курском в том, что украинские подразделения взорвали два моста близ населенного пункта Казачья Локня.