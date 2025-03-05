Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 5 марта 2025Россия

Российского губернатора приняли за телефонного мошенника

Белгородского губернатора Гладкова приняли за телефонного мошенника
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова приняли за телефонного мошенника. Это произошло, когда глава приграничного российского региона звонил собственнику одной из поврежденных обстрелами квартир, передает Telegram-канал «Расстрига».

Гладков, как положено, представился женщине. Россиянка, услышав о должности чиновника, ответила, что поздравляет его с этим. «Слышу, что вы не Гладков», — заявила она и повесила трубку.

Спустя некоторое время женщина и члены ее семьи принесли белгородскому губернатору извинения. Он же похвалил гражданку за бдительность и счел правильным, «когда люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют».

До этого сообщалось, что жители Белгородской области инсценировали атаку дрона ради выплаты компенсации. Гладков тогда пояснил, что инцидент произошел в приграничном Волоконовском районе региона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле раскрыли одну деталь переговоров между Россией и США

      Стало известно местонахождение более тысячи тонн металла из дела генерала Попова

      Виктория Боня показала целлюлит на теле со словами «его много»

      Макрон решил обратиться к французам на фоне мировых проблем

      Лоза отказался поддерживать Буйнова после ДТП с пенсионеркой

      Под Москвой мертвую пациентку с перебинтованной головой нашли на чердаке больницы

      Названы цены новых iPad в России

      На Западе увидели мрачное послание России в ударе по полигону ВСУ

      Крупный российский ретейлер решил изменить цены

      В Кремле прокомментировали поиск Белоруссией редкоземельных металлов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше