«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в кроп-топе

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, девушка продемонстрировала на камеру грудь в утягивающем кроп-топе и стройную фигуру в облегающих лосинах. Кроме того, на ней были белые носки с разноцветными горизонтальными полосами и кроссовки.

Ранее сообщалось, что девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант приняла участие в откровенной съемке. Тогда секс-символ MMA попозировала перед камерой в бюстгальтере от бикини и спущенных шортах.