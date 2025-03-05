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21:32, 5 марта 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в кроп-топе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кайла Симмонс

Кайла Симмонс. Фото: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют «самой сексуальной в мире волейболисткой», показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка поделилась в сторис снимком, на котором запечатлела себя в зеркало. Так, девушка продемонстрировала на камеру грудь в утягивающем кроп-топе и стройную фигуру в облегающих лосинах. Кроме того, на ней были белые носки с разноцветными горизонтальными полосами и кроссовки.

Ранее сообщалось, что девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант приняла участие в откровенной съемке. Тогда секс-символ MMA попозировала перед камерой в бюстгальтере от бикини и спущенных шортах.

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