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14:32, 5 марта 2025Путешествия

Самолет столкнулся с птицей во время взлета, загорелся и попал на видео

Самолет FedEx столкнулся с птицей и совершил аварийную посадку в Ньюарке
Мария Борисова
Мария Борисова

Грузовой самолет компании FedEx совершил аварийную посадку в США с горящим двигателем и попал на видео. Подробности сообщило агентство Reuters.

1 марта Boeing 767 выполнял рейс из аэропорта Ньюарк, штат Нью-Джерси, в Индианаполис, штат Индиана. Во время взлета борт столкнулся с птицей, из-за чего его правый двигатель загорелся.

Пилоты решили вернуться в гавань и благополучно посадили лайнер через девять минут после взлета. На опубликованных кадрах видно, что из двигателя самолета вырывался огонь в воздухе и после приземления.

Ранее в Мексике самолет с пассажирами на борту врезался в жилой дом. В результате аварии мужчина и женщина оказались разорваны на части.

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