Шольц провел телефонный разговор с Зеленским

Канцлег ФРГ Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вновь провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним гуманитарную ситуацию в республике, а также пути достижения справедливого мира. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на представителя правительства Штеффена Хебестрайта.

По словам немецкого представителя, Шольц подтвердил «постоянную и непоколебимую солидарность» Германии с Украиной и заверил, что Германия будет поддерживать Украину совместно со своими партнерами до тех пор, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. Политик также приветствовал готовность Зеленского начать переговоры при первой же возможности.

Как сообщает газета Шольц и Зеленский согласились с важностью руководящей роли президента США Дональда Трампа, «в том числе с целью скорейшего начала прекращения огня и установления прочного мира на Украине».

Ранее президент Украины провел переговоры с лидером победившего на выборах в бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По словам Зеленского, в ходе диалога стороны скоординировали позиции. Он добавил, что Германия является лидером в поставках систем ПВО на Украину и играет большую роль в обеспечении финансовой устойчивости республики.