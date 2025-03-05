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19:32, 5 марта 2025Мир

Советник Трампа призвал проверить выделенную Украине помощь

Советник Сакс: Выделенную Украине помощь нужно проверить из-за коррупции Киева
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дэвид Сакс

Дэвид Сакс. Фото: Leah Millis / Reuters

Помощь, которую США выделяли Киеву на протяжении всего конфликта, необходимо проверить, поскольку коррупция на Украине очень высока. Об этом заявил советник Белого дома по искусственному интеллекту (ИИ) и криптовалюте, миллиардер Дэвид Сакс, передает Newsweek.

«Определенно были украинские чиновники, которых поймали, когда они покидали Украину с чемоданами, полными наличных», — отметил он.

Также по словам Сакса, было «много доказательств» того, что поставленное Киеву американское оружие попадало на черный рынок.

1 марта американский миллиардер, глава Департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск анонсировал старт проверки выделенной Украине военной помощи.

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