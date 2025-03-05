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21:55, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Стало известно о решении Путина отложить удары по украинской энергетике зимой 2023 года

RT: Путин решил повременить с ударами по энергетике Украины зимой 2023 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин решил повременить с ударами по украинской энергетике зимой 2023 года, об этом сообщил источник RT.

В публикации отмечается, что предложение украинского лидера Владимира Зеленского о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре уже передавалось в Москву по ряду каналов, в том числе через Турцию, и эти инициативы всесторонне изучались.

Стало известно, что этот вопрос вставал при рассмотрении плана нанесения массового удара российским оружием по объектам энергетической инфраструктуры, связанным с ВПК, зимой 2023 года. Тогда российский лидер решил отложить его немедленное исполнение.

«Президент России тогда принял решение повременить с реализацией этого плана, учитывая поступавшие из разных источников предложения, а также зимнее время года», — говорится в статье.

Однако Киев отказался от дальнейшего обсуждения этой темы и «начал огрызаться беспилотниками», а также попытался атаковать российские инфраструктурные объекты, уточнил собеседник издания.

Ранее Зеленский предложил первые шаги для мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. В их числе он назвал освобождение пленных и запрет на применение ракет, беспилотников дальнего радиуса действия и бомбардировки энергетической и другой гражданской инфраструктуры.

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