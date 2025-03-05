Стало известно об отчитанном в Госдуме федеральном министре

Депутат Матвеев: Спикер ГД Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин «отчитал» министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Об этом заявил член нижней палаты российского парламента Михаил Матвеев в Telegram.

Как стало известно из публикации парламентария, инцидент произошел во время правительственного часа, в ходе которого федеральные министры отвечают на вопросы депутатов Госдумы. Матвеев рассказал, что поводом для критики со стороны Володина стало наличие в России непрофильных коммерческих вузов, где обучающиеся также могут получить диплом медика.

«Вячеслав Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко за коммерческие вузы с профилем "финансы", "маркетинг" (...) и т.п., которые выпускают... врачей. Какое качество образования этих врачей?» — написал Матвеев в блоге.

Ранее, 28 февраля, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для медиков учиться дистанционно.