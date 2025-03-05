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17:05, 5 марта 2025Россия

Стало известно об отчитанном в Госдуме федеральном министре

Депутат Матвеев: Спикер ГД Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин «отчитал» министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Об этом заявил член нижней палаты российского парламента Михаил Матвеев в Telegram.

Как стало известно из публикации парламентария, инцидент произошел во время правительственного часа, в ходе которого федеральные министры отвечают на вопросы депутатов Госдумы. Матвеев рассказал, что поводом для критики со стороны Володина стало наличие в России непрофильных коммерческих вузов, где обучающиеся также могут получить диплом медика.

«Вячеслав Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко за коммерческие вузы с профилем "финансы", "маркетинг" (...) и т.п., которые выпускают... врачей. Какое качество образования этих врачей?» — написал Матвеев в блоге.

Ранее, 28 февраля, президент России Владимир Путин подписал закон о запрете для медиков учиться дистанционно.

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