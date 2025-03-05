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08:30, 5 марта 2025Бывший СССР

Стало известно об уязвимости Украины из-за приостановки военной помощи США

Politico: Пауза в военной помощи от США делает Украину уязвимой для атак
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пауза в предоставлении военной помощи со стороны США делает Украину уязвимой для воздушных атак. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на слова украинских чиновников.

Отмечается, что из-за прекращения поставок снарядов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, республика не сможет ничего противопоставить ударам российских баллистических ракет. При этом, по словам журналистов, другие имеющиеся у Киева средства противовоздушной обороны неэффективны для борьбы с такими целями.

«Украинские военные чиновники ясно дали понять, что любая пауза со стороны США чревата тем, что Украина столкнется со значительной нехваткой критически важных боеприпасов и систем обороны в решающий момент войны», — говорится в тексте статьи.

Белый дом приостановил всю военную помощь Украине вечером 3 марта. В Вашингтоне пояснили, что поставки вооружений не возобновятся, пока Киев не продемонстрирует приверженность достижению мирных переговоров.

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